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Общество

Олег Лавричев: "Нижний Новгород стал одним из крупнейших культурных центров страны"

25 марта 2023 09:20  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем работников культуры.

"Культура нашей страны на протяжении многих поколений видоизменялась и преобразовывалась, наполняясь новыми смыслами и сюжетами, отражающими разнообразие и уникальность обычаев и традиций нашего многонационального народа. Богатейшее наследие России сложилось в особый культурный код, бережно хранимый вами во имя духовного развития нашего общества. Эту почетную миссию вы выполняете с большой ответственностью и самоотдачей.

Благодаря вашему труду и преданности любимому делу Нижний Новгород стал одним из крупнейших культурных центров страны. В нижегородских учреждениях культуры – музеях, театрах, выставочных центрах и библиотеках – проводятся тысячи разнообразных мероприятий, которые ежегодно посещают несколько миллионов человек. Мы гордимся своими мастерами музыкального, театрального и изобразительного искусства, талантливыми литераторами и непревзойденными ремесленниками!

В этот праздничный день примите мои искренние пожелания счастья, здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска, новых достижений, мира, добра и благополучия!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
культура Олег Лавричев
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