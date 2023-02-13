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Общество

Потомки Максима Горького и сотрудники администрации Нижнего Новгорода возложили цветы к памятнику писателю

28 марта 2023 18:25  [88] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Потомки Максима Горького и сотрудники администрации Нижнего Новгорода 28 марта возложил цветы к памятнику писателю на одноименной площади.

Также в рамках проекта "Один день с Горьким", посвященному 155-летию писателя, в областном центре состоялся круглый стол "ПроЧтение Горького".

Как рассказал замглавы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, в историческом центре Нижнего множество зданий и мест связаны с памятью великого писателя.

"Более 30 мест в нашем городе названо его именем, и продолжают появляться новые. Из недавнего – в прошлом году установили памятник Горькому в одном из любимых мест отдыха нижегородцев – Ковалихинском сквере", - напомнил он.

Правнуки писателя Максим и Екатерина Пешковы отмечают, что Нижний Новгород с каждым годом становится комфортнее, сохраняя свою неповторимую атмосферу. "Просто нравится здесь, и все. Как будто это наш родной город. Очень легко дышится", - отметили они. 

"В работах Максима Горького пропагандируются вечные ценности – истина, справедливость, упорный труд, и в то же время милосердие и помощь ближнему, поэтому его произведения актуальны во все времена", - сказал заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов.

Ранее сообщалось, что праздничная иллюминация появится на телебашне в Нижнем Новгороде к 155-летию Максима Горького. Нижегородские учреждения культуры подготовили более 100 мероприятий к 155-летию Максима Горького.

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