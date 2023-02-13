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Общество

Молодёжь ЛДПР организовала культурный досуг пожилым людям в Нижнего Новгорода

31 марта 2023 17:22  [65] Общество
Фото: пресс-служба НРО ЛДПР

Фото: пресс-служба НРО ЛДПР

Активисты молодёжной организации Нижегородского регионального отделения ЛДПР совместно с управлением социальной защиты Приокского района провели конкурс для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями

Как сообщает пресс-служба НРО ЛДПР, мероприятие состоялось на базе центра "Долголетие по-нижегородски" в обновленном парке Швейцария. Конкурс "Весенняя поделка" привлёк более 30 пожилых людей. Представители ЛДПР провели творческий мастер-класс и вручили памятные призы участникам.

"Молодёжная организация ЛДПР — самая крупная в России. Она предоставляет хорошие возможности для карьерного роста. Активисты нашей "молодёжки" становятся депутатами, имеют возможность занять руководящие должности в органах власти. Представители молодёжной организации Нижегородского отделения ЛДПР принимают участие во всех региональных проектах партии. Они курируют два очень важных направления нашей деятельности: помощь пожилым и работа с подрастающим поколением. Это ответственные, целеустремлённые и креативные молодые люди, которые помогают сделать жизнь в нашей области лучше", - отметил координатор НРО ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

"Нашей целью было организовать доступный и качественный досуг для людей старшего возраста. Все участники остались довольны. Диалог разных поколений в таком творческом формате – это всегда очень увлекательно. Нужно уделять больше времени общению с пожилыми людьми, каждый из них – невероятно интересная личность",- рассказали представители молодёжной организации ЛДПР.

Отметим, что в рамках поддержки пенсионеров за последние полгода года представители партии посетили 30 ветеранских и общественных организаций, провели 15 масштабных праздников по всей области, оказали адресную помощь 40 людям.

Для подрастающего поколения было организовано 20 образовательных викторин, 17 развлекательных программ и 10 спортивных эстафет в 35 населённых пунктах региона. Мероприятия были посвящены таким темам, как патриотическое воспитание, знание школьной программы, политология и укрепление здоровья

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Теги:
ЛДПР партии Пенсионеры
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