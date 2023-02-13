Движение трамваев №8 и №417 будет приостановлено в Нижнем Новгороде 9 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамваев №8 и №417 будет приостановлено в Нижнем Новгороде 9 апреля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, эти трамваи не будут работать с 8:00 до 17:00.

Ограничения связаны с заменой грозозащитного троса в районе дома №82Б на проспекте Ленина.

Напомним, с 28 марта приостановлено движение троллейбуса №13. Ориентировочно ограничения продлятся месяц.