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Общество

Движение трамваев №8 и №417 будет приостановлено в Нижнем Новгороде 9 апреля

03 апреля 2023 10:56  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамваев №8 и №417 будет приостановлено в Нижнем Новгороде 9 апреля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, эти трамваи не будут работать с 8:00 до 17:00.

Ограничения связаны с заменой грозозащитного троса в районе дома №82Б на проспекте Ленина.

Напомним, с 28 марта приостановлено движение троллейбуса №13. Ориентировочно ограничения продлятся месяц.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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