Дома в трёх районах Нижнего Новгорода частично останутся без света и воды 6 апреля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 6 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе запланировано отключение холодного водоснабжения по одному адресу: ул. Большая Покровская, 93б. Воды в многоквартирном доме не будет почти целый день - с 9:30 до 21:00.

В Сормовском районе с 10:00 до 17:00 отключат холодную воду в двух домах по улице Пржевальского - № 1 и 2.

С 9:00 до 14:00 будут обесточены дома по адресам: ул. Академика Вавилова, 175, 177, 179, 181, 183; ул. Кима, 192-272 (чётная сторона); ул. Новые Пески, 50а, 51, 51а, 53, 54, 55, 56а, 56, 57, 57а, 58, 59а, 60а, 61а, 61, 62, 63а, 64, 65, 66, 67, 67б, 84; ул. Парашютистов - полностью; Сокольнический пер., 15, 17, 20, 23, 23а, 27, 29.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 будет отключено электроснабжение улицы Якова Шишкина в домах № 57, 62-74, 79, 81, 83, 87.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 без света останется ряд домов по проспекту Ленина. В частности, № 51/9, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 55/1, 55/2.

Также в этот период света не будет по адресам: ул. Красногвардейская, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Лейтенанта Шмидта, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Обводная, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20б, 22, 8/1; ул. Шлиссельбургская,16, 17, 18.