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Экономика

Итоги работы АПК за 2022 год подвели на коллегии Минсельхоза Нижегородской области

07 апреля 2023 17:26  [301] Экономика
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Итоги работы агропромышленного комплекса за 2022 год подвели в ходе заседания коллегии министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 7 апреля.

"Среди основных задач стратегией было обозначено повышение объемов выпуска сельскохозяйственной продукции, и сейчас мы уверенно движемся в этом направлении. Так, в 2022 году в Нижегородской области было произведено более 1,7 миллиона тонн зерна – это рекорд за последние 30 лет. Прирост по картофелю также существенный - 17 процентов. А в целом по итогам последних пяти лет, прошедших с момента принятия стратегии, рост сельскохозяйственного сектора составил 13 процентов", - отметил замгубернатора региона Андрей Саносян.

Глава нижегородского Минсельхоза Николай Денисов сказал, что минувший год стал результативным по многим направлениям.

"Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства составил 112 процентов. Высокие темпы роста достигнуты благодаря существенному увеличению производства основных видов сельскохозяйственной продукции: зерна – на 43,9 процента, молока – на 2,7 процента, скота и птицы на убой в живом весе – на 1,3 процента", - рассказал Николай Денисов. 

Он сообщил, что среди регионов ПФО Нижегородская область по производству зерна и зернобобовых культур занимает седьмое место, по картофелю – первое, по льноволокну – второе, а в сфере животноводства по производству молока и яиц входит в пятерку регионов с лучшими показателями.

На сегодняшний день регион полностью закрывает свои потребности в зерне, картофеле, яйце.

"Пока не удалось в полной мере решить вопросы самообеспечения молоком и молокопродуктами, мясом и мясопродуктам, овощами. Уровень самообеспеченности молоком и молокопродуктам составляет 82 процента, мясом – 47 процентов, овощами – 66 процентов", - добавил глава Минсельхоза региона.

"Сельское хозяйство Нижегородской области имеет запас прочности, который позволяет развиваться даже в условиях санкционных ограничений. Депутаты Законодательного собрания вместе с правительством региона решают задачу развития сельского хозяйства, добиваясь увеличения размеров государственной поддержки отрасли. Отмечу, что в течение 2022 года финансирование АПК из бюджета области было увеличено более чем на 1 миллиард рублей. Общий размер господдержки отрасли составил 5,6 миллиарда рублей", - рассказал председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что аграрии Нижегородской области начали весенние полевые работы.

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Теги:
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