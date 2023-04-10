Нижегородские дизайнеры представят свои бренды на Московской неделе моды Общество

Фото: с сайта www.mos.ru

Почти 700 дизайнеров из 96 российских городов планируют участвовать в Московской неделе моды 28–30 апреля. География участников охватила всю Россию, но больше всего заявок поступило от дизайнеров из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. Об этом сообщает телеканал "360".

В общей сложности организаторы приняли 689 заявок, в основном - от дизайнеров женской одежды. Вторая по популярности позиция - "украшения и аксессуары".

Члены экспертного совета определят 150 брендов, которые в итоге представят свои коллекции москвичам и гостям столицы.

Согласно информации, все эти дизайнеры смогут разместить свои товары в отдельном каталоге на платформе сделановмоскве.рф.

Напомню, что в ноябре прошлого года нижегородские дизайнеры, декораторы и ремесленники стали участниками Московской недели интерьера и дизайна. Они показали гостям мероприятия уникальные предметы интерьера, сделанные на основе материалов ручного производства.