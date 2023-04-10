Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2023 18:46  [55] Правительство продлило бесплатный приём студентов, отчисленных из зарубежных вузов
10 апреля 2023 18:33  [80] Противоклещевая обработка пройдет в шести парках Нижнего Новгорода 11-13 апреля
10 апреля 2023 18:19  [83] Нижегородский водоканал запустил голосового робота-помощника
10 апреля 2023 17:56  [167] Нижегородские социальные участковые начали первые обходы территорий
10 апреля 2023 17:33  [143] Первый отремонтированный в 2023 году участок дороги готовят к приемке в Нижегородской области
10 апреля 2023 17:25  [112] Работы по бетонированию перекрытий ведутся на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде
10 апреля 2023 17:09  [121] Нижегородские дизайнеры представят свои бренды на Московской неделе моды
10 апреля 2023 16:47  [123] Подрядчик уборки мусора в Арзамасе за месяц получил более ста предостережений
10 апреля 2023 16:28  [135] Конференция для директоров школ Нижнего Новгорода прошла в Мининском университете
10 апреля 2023 16:20  [126] Аварийный дом на улице Героя Давыдова перейдет в муниципальную собственность для последующего сноса
Общество

Нижегородские дизайнеры представят свои бренды на Московской неделе моды

10 апреля 2023 17:09  [121] Общество

Фото: с сайта www.mos.ru

Почти 700 дизайнеров из 96 российских городов планируют участвовать в Московской неделе моды 28–30 апреля. География участников охватила всю Россию, но больше всего заявок поступило от дизайнеров из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. Об этом сообщает телеканал "360".

В общей сложности организаторы приняли 689 заявок, в основном - от дизайнеров женской одежды. Вторая по популярности позиция - "украшения и аксессуары".

Члены экспертного совета определят 150 брендов, которые в итоге представят свои коллекции москвичам и гостям столицы.

Согласно информации, все эти дизайнеры смогут разместить свои товары в отдельном каталоге на платформе сделановмоскве.рф.

Напомню, что в ноябре прошлого года нижегородские дизайнеры, декораторы и ремесленники стали участниками Московской недели интерьера и дизайна. Они показали гостям мероприятия уникальные предметы интерьера, сделанные на основе материалов ручного производства.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дизайн Мода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph