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Банкротство потребителей — это шанс начать новую жизнь для людей, которые борются с долговым бременем. Фирма помогла десяткам должников по всей стране. Благоприятное изменение законодательства сделало процедуру банкротства потребителей значительно более популярной. Банкротство физических лиц - услуга, которую предлагает компания.
Их клиентами являются люди, ведущие предпринимательскую деятельность - мелкие и средние предприниматели, а также физические лица и члены правления коммерческих юридических компаний. С их помощью банкротство потребителя члена правления или мелкого местного предпринимателя проходит эффективно.
Потребительское банкротство — это новый старт для людей, борющихся с долгами. Теперь жизненные неудачи, неудачно вложенные деньги или другие случайные ситуации не должны пересекать наше функционирование в обществе. Объявление о банкротстве восстанавливает нормальные условия жизни и дает возможность уверенно смотреть в будущее.
Юридическая фирма специализируется на потребительском банкротстве физического лица
Оказывают профессиональные юридические услуги в сфере банкротства физического лица. От имени клиентов готовят всю документацию и заявление о банкротстве потребителя. Гарантируют личное представительство в суде по делам о банкротстве и постоянное наблюдение за ходом дела.
Кто может подать заявление о банкротстве?
Условием признания физического лица банкротом является доказывание того, что должник стал неплатежеспособным. Однако его тяжелое финансовое положение не является результатом преднамеренных действий или грубой небрежности.
Когда суд может отклонить заявление о банкротстве?
Суд вправе отклонить заявление о банкротстве, если в течение десяти лет, предшествующих подаче заявления:
Банкротство физических лиц - это процедура, которая позволяет человеку исправить свою финансовую ситуацию и избавиться от долгов. Эта процедура проводится в суде и заключается в том, что суд рассматривает обращение человека о банкротстве, определяет размер долга и возможность его оплаты. Если человек не в состоянии оплатить долг, то суд может объявить его банкротом и назначить ликвидатора, который будет заниматься реализацией имущества должника и погашением долгов перед кредиторами. После завершения процедуры банкротства долги человека считаются погашенными, а он получает возможность начать новую жизнь без долгов и финансовых обязательств.
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