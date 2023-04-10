Банкротство потребителей

Фото: с сайта bankrotstvo.shop

Банкротство потребителей — это шанс начать новую жизнь для людей, которые борются с долговым бременем. Фирма помогла десяткам должников по всей стране. Благоприятное изменение законодательства сделало процедуру банкротства потребителей значительно более популярной. Банкротство физических лиц - услуга, которую предлагает компания.

Их клиентами являются люди, ведущие предпринимательскую деятельность - мелкие и средние предприниматели, а также физические лица и члены правления коммерческих юридических компаний. С их помощью банкротство потребителя члена правления или мелкого местного предпринимателя проходит эффективно.

Потребительское банкротство — это новый старт для людей, борющихся с долгами. Теперь жизненные неудачи, неудачно вложенные деньги или другие случайные ситуации не должны пересекать наше функционирование в обществе. Объявление о банкротстве восстанавливает нормальные условия жизни и дает возможность уверенно смотреть в будущее.

Юридическая фирма специализируется на потребительском банкротстве физического лица

Оказывают профессиональные юридические услуги в сфере банкротства физического лица. От имени клиентов готовят всю документацию и заявление о банкротстве потребителя. Гарантируют личное представительство в суде по делам о банкротстве и постоянное наблюдение за ходом дела.

Кто может подать заявление о банкротстве?

Условием признания физического лица банкротом является доказывание того, что должник стал неплатежеспособным. Однако его тяжелое финансовое положение не является результатом преднамеренных действий или грубой небрежности.

Когда суд может отклонить заявление о банкротстве?

Суд вправе отклонить заявление о банкротстве, если в течение десяти лет, предшествующих подаче заявления:

в отношении должника возбуждено производство по делу о банкротстве и оно прекращено;

должник не выполнил установленный план погашения задолженности;

должник не подавал заявление о банкротстве, он был обязан это сделать в соответствии с нормативными актами;

юридические действия, совершенные должником, совершены в ущерб кредиторам.

Банкротство физических лиц - это процедура, которая позволяет человеку исправить свою финансовую ситуацию и избавиться от долгов. Эта процедура проводится в суде и заключается в том, что суд рассматривает обращение человека о банкротстве, определяет размер долга и возможность его оплаты. Если человек не в состоянии оплатить долг, то суд может объявить его банкротом и назначить ликвидатора, который будет заниматься реализацией имущества должника и погашением долгов перед кредиторами. После завершения процедуры банкротства долги человека считаются погашенными, а он получает возможность начать новую жизнь без долгов и финансовых обязательств.

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