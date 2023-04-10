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Противоклещевая обработка пройдет в шести парках Нижнего Новгорода 11-13 апреля. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.
Согласно информации, нижегородцам в период дератизации (уничтожения грызунов) и акарицидной обработки рекомендуется внимательно следить за детьми и своими питомцами.
11 апреля обработка пройдет в парках "Дубки", Станкозавода и 2 паркового озера.
На 12 апреля работы запланированы в парках "Светлоярский" и Свердлова, а на 13 апреля - на Щелоковском хуторе.
Отмечается, что график работ может быть скорректирован из-за погодных условий и времени, потраченного на обработку каждой территории.
Ранее в департаменте благоустройства администрации города сообщили, что акарицидная обработка всех парков и скверов будет завершена до 31 мая. Специалисты обработают 447,53 га общественных пространств. Также на площади 129,3 га будут обработаны городские леса и муниципальные кладбища площадью 590,28 га.
Всего в Нижегородской области планируется провести противоклещевую обработку на площади 3600 га.
Также напомним, что уже более 20 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области.
Отметим, что клещи были замечены и в парке "Швейцария". Здесь обработка пространств намечена на середину апреля.
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