Противоклещевая обработка пройдет в шести парках Нижнего Новгорода 11-13 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Противоклещевая обработка пройдет в шести парках Нижнего Новгорода 11-13 апреля. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.

Согласно информации, нижегородцам в период дератизации (уничтожения грызунов) и акарицидной обработки рекомендуется внимательно следить за детьми и своими питомцами.

11 апреля обработка пройдет в парках "Дубки", Станкозавода и 2 паркового озера.

На 12 апреля работы запланированы в парках "Светлоярский" и Свердлова, а на 13 апреля - на Щелоковском хуторе.

Отмечается, что график работ может быть скорректирован из-за погодных условий и времени, потраченного на обработку каждой территории.

Ранее в департаменте благоустройства администрации города сообщили, что акарицидная обработка всех парков и скверов будет завершена до 31 мая. Специалисты обработают 447,53 га общественных пространств. Также на площади 129,3 га будут обработаны городские леса и муниципальные кладбища площадью 590,28 га.

Всего в Нижегородской области планируется провести противоклещевую обработку на площади 3600 га.

Также напомним, что уже более 20 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области.

Отметим, что клещи были замечены и в парке "Швейцария". Здесь обработка пространств намечена на середину апреля.