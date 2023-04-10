Правительство продлило бесплатный приём студентов, отчисленных из зарубежных вузов Общество

В 2023 году вузы России продолжат в упрощенном порядке принимать студентов и аспирантов, которых безосновательно отчислили из учебных заведений недружественных стран. Этой мерой смогут воспользоваться в том числе и жители новых регионов, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, вступительные испытания пройдут в упрощенном порядке, а курс будет определён индивидуально с учётом достижений отдельно взятого поступающего.

Учиться бывшие аспиранты и студенты зарубежных вузов, в том числе выходцы из новых регионов, смогут бесплатно - на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах с полной компенсацией за счёт вуза.

Как сообщили в правительстве РФ, порядок приёма будет разработан в течение 10 дней.

"Мы продолжим помогать всем ребятам, которые хотят учиться и заниматься наукой в нашей стране", — прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин.

В прошлом году 2,5 тысячи студентов и аспирантов воспользовались возможностью зачесть сданные дисциплины и бесплатно продолжить образование в российских вузах.