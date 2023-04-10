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Общество

Юрий Шалабаев проверил содержание территорий в Советском районе

11 апреля 2023 15:45  [110] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил содержание территорий в Советском районе.

В частности, мэр осмотрел улицы, о неудовлетворительном состоянии которых написали нижегородцы на странице Юрия Шалабаева в соцсети.

Вместе с главой района Александром Ивановым глава города побывал на улицах Белинского, Генкиной, Ижорской, Ошарской и ряде других.

По итогам проверки было дано поручение ускорить работы по уборке территории, в том числе обратить внимание на захламленность мусором озелененных территорий.

Как подчеркнул Юрий Шалабаев, проблема уборки мусора с газонов в Советском районе еще остается актуальной. 

"Состояние газона могло быть нарушено из-за работы на территории коммунальной техники или во время каких-то ремонтных работ. Для середины апреля, когда месячник по благоустройству в самом разгаре, такое состояние просто неподобающе. Сейчас нужно все полноценно восстанавливать: дороги, тротуары, газоны", - сказал мэр.

Ранее Юрий Шалабаев заявил, что лично будет проверять, как работают во время месячника по благоустройству все районы города.

Напомним, что Советский район Нижнего Новгорода возглавил Александр Иванов.

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Теги:
Благоустройство Юрий Шалабаев
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