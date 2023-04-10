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Политика

ЗСНО и Дума Нижнего Новгорода станут совместно создавать патриотические центры

12 апреля 2023 09:02  [90] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

На площадке Дома народного единства в формате "круглого стола" прошло совместное заседание депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области и городской Думы Нижнего Новгорода.

Открыли дискуссию председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

В заседании также приняли участие представители регионального министерства образования.

В рамках круглого стола депутаты обсудили эффективность работы по патриотическому воспитанию школьников, вовлечение в неё разных категорий подростков, поддержку общественных инициатив и проектов, а также методы снижения подростковой преступности.

По мнению депутатов, нужно максимально вовлекать молодёжь в мероприятия патриотической направленности, публиковать информацию о тематических встречах в социальных сетях, создавать и распространять социальные ролики на эту тему.

Для работников образования и культуры необходимо внедрить практику проведения научно-практических конференций по проблемам патриотического воспитания.

Важность встреч с молодёжью и разговоров на эту тему отметил спикер ЗСНО Евгений Люлин. По его мнению, за прошедшие несколько десятилетий воспитанию патриотизма в подрастающем поколении не уделялось должного внимания, а сейчас необходимо консолидировать усилия, чтобы навёрстывать упущенное. При этом, по словам Евгения Люлина, активисты молодёжных организаций.

"Часто встречаюсь с молодежью и могу утверждать, что у нас растут настоящие патриоты – умные, глубоко знающие историю России, готовые трудиться ради ее блага. Проводил недавно "Урок мужества" в православной гимназии. Был удивлен, какие там учатся дети: у них есть "духовный стержень". Они вырастут достойными членами общества, прославят нашу страну. Чтобы молодые люди становились патриотами, им надо доверить большое серьезное дело. Мы сделали так с Молодежным парламентом при Законодательном Собрании, в 2022 году предоставили ребятам право законодательной инициативы, и у них "глаза загорелись". Приняты уже несколько законов области, подготовленных молодежью", - подчеркнул Евгений Люлин.

Олег Лавричев особо отметил важность работы с молодежью. "Время выбрало нас, и мы будем отвечать за судьбы страны и наших детей", - подчеркнул он.

По его словам, депутаты городской Думы уделяют особое внимание вопросам обеспечения безопасности в школах города. Финансирование на эти цели по инициативе депутатов было увеличено в пять раз, также они детально прорабатывают эти вопросы на своих избирательных округах в рамках сотрудничества с образовательными учреждениями.

Олег Лавричев также обратил внимание на необходимость консолидации усилий для поддержки наших военных, участвующих в СВО. Примером в этом отношении является проект "Нижегородское ополчение 2022". Гуманитарная миссия была организована по благословлению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия при участии Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Московского патриархата.

"Гуманитарные грузы доставляются адресно, восполняя нужды и потребности наших бойцов и мирного населения Донбасса. Есть понимание, что работа эта важная и нужная, она должна быть продолжена и обязательно должна развиваться. Призываю нижегородцев активно в ней участвовать", - сказал спикер Гордумы.

По итогам обсуждения правительству Нижегородской области, в частности, было рекомендовано продолжить работу по укреплению материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей за счет средств регионального бюджета. Также говорилось о необходимости проработать вопрос о подготовке кадрового состава по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, рекомендации будут выработаны для депутатов всех уровней в регионе и Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области. Молодым парламентариям, в частности, поручено разработать план мероприятий по вопросам патриотического воспитания, в том числе с привлечением сети клубов и объединений патриотической направленности, региональных и муниципальных центров патриотического воспитания.

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Теги:
Городская дума Законодательное собрание Патриотизм
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