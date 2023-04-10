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Общество

Расширен перечень детских заболеваний, лечение которых финансирует фонд "Круг добра"

12 апреля 2023 12:12  [91] Общество

Расширен перечень детских заболеваний, лечение которых финансирует фонд "Круг добра".

Согласно информации, в список включена миелопатия шейного отдела спинного мозга, осложненная зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких. Для лечения этой болезни было одобрено назначение уже присутствующего в перечне закупок Фонда стимулятора диафрагмального (френического) нерва MARK IV с принадлежностями.

Таким образом, количество заболеваний в перечне достигло 71.

Также согласовано годовое финансирование уникального метода лечения для детей с синдромом удлиненного интервала QT и катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией - "Видеоассистированная селективная левосторонняя симпатэктомия". Сейчас экспертный совет фонда рассматривает финансирование лечения и других кардиологических болезней.

Кроме того, экспертный совет "Круга добра" одобрил заявки на 75 вновь выявленных пациентов с редкими заболеваниями. Теперь у фонда 5 528 подопечных.

Напомним, "Круг добра" был создан в январе 2021 года по указу президента РФ Владимира Путин. Фонд помогает детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, закупая для них дорогостоящие еще незарегистрированные препараты, а также финансируя инновационные методы лечения.

В Нижегородской области помощь от фонда получили более 100 детей.

Как рассказала нижегородка Анна, мама Полины Романовой, у который была выявлена спинальная мышечная атрофия, Минздрав Нижегородской области оперативно помог в составлении заявки на получение препарата Золгенсма.

"Раньше все было печально, дети могли не дождаться поддерживающей терапии. Препараты должны были закупать регионы, но многие в этом отказывали ссылаясь на отсутствие бюджета. Родителям приходилось судиться за получение терапии. О Золгенсма можно было только мечтать, либо вести сбор средств. Сейчас дети без труда могут получить поддержку препаратами Спинраза и Рисдиплам, а те, кто подходит под критерии консенсуса, получают Золгенсма", - рассказала Анна.

Финансируется "Круг добра" за счет повышенного НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год.

Ранее сообщалось, что нижегородские кардиологи поддержали новые инициативы фонда "Круг добра" для помощи юным пациентам.

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Теги:
Дети Здравоохранение Медицина и здоровье
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