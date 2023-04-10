Почетный консул Португалии прекращает работу в Нижегородской области. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.
Согласно информации, решение об отзыве экзекватуры (документа, удостоверяющего признание консула государством пребывания - прим.ред) почетного консула Португальской Республики в Нижнем Новгороде Акасио Феррейры было принято министерством иностранных дел РФ.
Как рассказал Сергей Малов, соответствующие ноты уже направлены в МИД Португалии и посольство страны в Москве.
Отметим, что Акасио Антонио Баштуш Дурайш Феррейра занимал пост почетного консула Португалии с июля 2015 года.
Напомним, в марте 2022 года свою работу в Нижнем Новгороде прекратил офис почетного консула Словении.
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