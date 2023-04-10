Почетный консул Португалии прекращает работу в Нижегородской области Политика

Почетный консул Португалии прекращает работу в Нижегородской области. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

Согласно информации, решение об отзыве экзекватуры (документа, удостоверяющего признание консула государством пребывания - прим.ред) почетного консула Португальской Республики в Нижнем Новгороде Акасио Феррейры было принято министерством иностранных дел РФ.

Как рассказал Сергей Малов, соответствующие ноты уже направлены в МИД Португалии и посольство страны в Москве.

Отметим, что Акасио Антонио Баштуш Дурайш Феррейра занимал пост почетного консула Португалии с июля 2015 года.

Напомним, в марте 2022 года свою работу в Нижнем Новгороде прекратил офис почетного консула Словении.