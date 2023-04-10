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Бизнес

МегаФон разогнал мобильный интернет в южном пригороде Нижнего Новгорода

13 апреля 2023 10:24  [53] Бизнес

Скорость мобильного интернета выросла на 20% для тысяч абонентов оператора, проживающих на дачах и в коттеджных поселках Богородского района Нижегородской области. Усовершенствования сети коснулись деревни Крутец, поселка Буревестник, близлежащих территорий и части федеральной трассы М7. Это произошло благодаря тому, что инженеры оператора продолжают развитие инфраструктуры и модернизируют базовые станции. Увеличение скорости передачи данных произошло за счет подключения нового диапазона частот LTE 2100.

Богородское направление является одним из самых востребованных у покупателей загородной недвижимости: всего 15-20 минут от центра Нижнего Новгорода, транспортная доступность и благоприятная экологическая обстановка. За последние годы на южной окраине Нижнего Новгорода построено около 30 коттеджных поселков. Кроме того, здесь находится более 20 садовых товариществ, образованных еще в советские времена. В общей сложности новые скорости мобильного интернета оценили тысячи нижегородских абонентов оператора, которые уже открыли дачный сезон или постоянно проживают в загородном доме.

"Наши абоненты привыкли к стабильному скоростному интернету в черте Нижнего Новгорода. Мы стремимся, чтобы, находясь за городом, они также могли оставаться на связи с близкими, поэтому постоянно работаем над развитием сети. Скоро майские праздники, и многие собираются на природу. Теперь, даже находясь на дачах, пользователям доступны привычные скорости мобильного интернета, любые цифровые ресурсы и звонки по технологии VoLTE, которая отличается мгновенным соединением и кристально чистым звуком", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Исследования международной компании Ookla по итогам первого квартала 2023 года снова подтвердило лидерство МегаФона в Нижегородской области: оператор демонстрирует лучшие показатели скорости, опережая ближайшего конкурента почти на 47%.

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