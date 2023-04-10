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Общество

Мероприятия по проектированию работ по программе "Чистое небо" пройдут в Нижнем Новгороде в 2023 году

14 апреля 2023 16:11  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде в 2023 году по программе "Чистое небо" запланированы только мероприятия по проектированию. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры мэрии.

Согласно информации, сейчас идет предпроектная подготовка и сбор исходной информации. После разработки проекта будет рассчитана стоимость работ.

В департаменте подчеркнули, что прошлогодний этап программы "Чистое небо" был реализован в полном объеме. Так, в 2022 году под землю были перенесены провода на улице Родионова и Казанском шоссе. Всего было переложено 12,7 км. кабеля, установлена 291 опора, переустановлено 618 светильников.

Сейчас ведется проектирование работ по освобождение неба от проводов на проспекте Ленина (на участке от здания РЖД до парка "Дубки") и на проспекте Гагарина (от пл.Лядова до ст. Мыза).

Отметим, что декабре 2022 года директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин сообщал, что в этом году проект "Чистое небо" будет реализован на улицах Новая, Студеная, Короленко и Славянская.

Напомним, в июне 2021 года пилотными территориями для реализации проекта "Чистое небо" стала 71 улица: историческая часть города, Гребной канал и улица Советская до Московского вокзала.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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