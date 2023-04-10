Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2023 18:20  [70] Молодежь Нижнего Новгорода сможет получить до 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи
14 апреля 2023 17:53  [70] "Нижегородский водоканал" отремонтирует водопроводные и канализационные сети в Квартале церкви Трёх Святителей
14 апреля 2023 17:32  [98] Реализация противопожарных мероприятий началась в Нижнем Новгороде
14 апреля 2023 17:23  [99] Около 40 километров трассы Р-177 "Поветлужье" отремонтируют в Нижегородской области в 2023-2024 годах
14 апреля 2023 17:11  [142] Шестой государственный ветеринарный кабинет открылся в Нижнем Новгороде
14 апреля 2023 16:53  [112] Нижегородцы могут принять участие в мероприятиях Общероссийских дней охраны окружающей среды
14 апреля 2023 16:11  [145] Мероприятия по проектированию работ по программе "Чистое небо" пройдут в Нижнем Новгороде в 2023 году
14 апреля 2023 16:02  [139] Нижегородские молодогвардейцы помогли по хозяйству ветеранам и одиноким пожилым людям
14 апреля 2023 15:49  [187] Ограничения любительского рыболовства введут на Горьковском водохранилище с 15 апреля
14 апреля 2023 15:30  [164] Тротуары в Нижнем Новгороде очищают с помощью моющего средства
Общество

Молодежь Нижнего Новгорода сможет получить до 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи

14 апреля 2023 18:20  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прием заявок на городской конкурс молодежных проектов "Молодой Нижний" стартует 15 апреля. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, авторы лучших идей смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию проекта. Прием заявок будет проводиться до 30 апреля включительно. 

Как рассказал директор департамента Артур Штоян, в этом году призовой фонд был увеличен до 15 млн рублей.

Конкурс проводится по семи номинациям: "Патриотизм", "Добровольчество", Городская среда", "Наука и образование", "Медиа", "Творчество", "Спорт и здоровье".

Поддержку смогут получить проекты, реализуемые физическими лицами, осуществляющими общественную деятельность на территории Нижнего Новгорода в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Заявки принимаются по электронной почте molodoi.nizhny@yandex.ru с пометкой "На городской конкурс молодёжных проектов" или по адресу Суетинская улица, 1А, каб.307.

Более подробно узнать о конкурсе можно на официальном сайте администрации города, а также в сообществе "Молодой Нижний".

Ранее сообщалось, что неделя "Таврида.Арт" стартовала в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph