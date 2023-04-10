Молодежь Нижнего Новгорода сможет получить до 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прием заявок на городской конкурс молодежных проектов "Молодой Нижний" стартует 15 апреля. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, авторы лучших идей смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию проекта. Прием заявок будет проводиться до 30 апреля включительно.

Как рассказал директор департамента Артур Штоян, в этом году призовой фонд был увеличен до 15 млн рублей.

Конкурс проводится по семи номинациям: "Патриотизм", "Добровольчество", Городская среда", "Наука и образование", "Медиа", "Творчество", "Спорт и здоровье".

Поддержку смогут получить проекты, реализуемые физическими лицами, осуществляющими общественную деятельность на территории Нижнего Новгорода в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Заявки принимаются по электронной почте molodoi.nizhny@yandex.ru с пометкой "На городской конкурс молодёжных проектов" или по адресу Суетинская улица, 1А, каб.307.

Более подробно узнать о конкурсе можно на официальном сайте администрации города, а также в сообществе "Молодой Нижний".

Ранее сообщалось, что неделя "Таврида.Арт" стартовала в Нижнем Новгороде.