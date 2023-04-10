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Легенду нижегородского ХК "Торпедо" Михаила Преснякова поздравили с днем рождения с помощью цифровых экранов

16 апреля 2023 15:23  [116] Спорт

Проект "Легенды Торпедо" продолжает рассказывать о главных лицах нижегородского хоккея: ветерана команды Михаила Преснякова поздравили с помощью цифровых экранов.

Сегодня, 16 апреля поздравления принимает Михаил Пресняков – многолетний капитан команды "Торпедо". Именно Михаил Пресняков является автором идеи проекта "Легенды Торпедо". Он отмечает, что все началось с желания рассказать гостям и жителям Нижнего Новгорода о тех людях, которые стояли у истоков хоккейного клуба и внесли свой неоценимый вклад.

"Для хоккейного клуба "Торпедо" очень важно, чтобы болельщики всегда знали и помнили легенд и ветеранов, ковавших славу команды десятилетиями, - отметило руководство хоккейного клуба. - Михаил Пресняков – один из самых преданных хоккеистов в истории "Торпедо", который сыграл за команду 700 матчей, был многолетним капитаном команды и одним из лучших ее защитников на все времена. И сейчас, благодаря сотрудничеству с рекламным агентством "МОСТ", мы можем всем городом поздравить Михаила Михайловича с днем рождения, пожелать ему здоровья, отличного настроения и всего самого доброго на жизненном пути!".

По словам руководителя рекламного агентства "МОСТ" Артура Амбарцумяна, важность проекта "Легенды Торпедо" сложно переоценить, поскольку он помогает сохранять и передавать молодежи память о легендарных спортсменах - нижегородцах.«Я горжусь тем, что знаю Михаила Михайловича лично. Желаю ему крепкого здоровья, долголетия, чтобы он и дальше мог помогать приумножать ценности нижегородского спорта, хоккея, "Торпедо", - подчеркнул он.

Напомним, что "Легенды Торпедо" - это просветительский проект хоккейного клуба "Торпедо" и рекламного агентства "МОСТ", который стартовал в марте 2023 года в Нижнем Новгороде. Информационные видеоролики о знаковых событиях из жизни ХК "Торпедо" и его уникальных личностях транслируются на 450 цифровых экранах в общественном транспорте, бизнес-центрах, торговых-центрах, учебных заведениях, общественных местах и билбордах.

Планируется, что проект будет долгосрочным и познавательным. Его создатели уверены, что многие факты из истории хоккейного клуба приятно удивят и помогут испытать гордость за своих земляков.

СПРАВКА:

Михаил Михайлович Пресняков - защитник "Торпедо" с 1974 по 1993 годы. Родился 16 апреля 1955 года в Дзержинске (Горьковская область). Воспитанник ДЮСШ "Торпедо" (Горький). Рекордсмен "Торпедо" по количеству проведенных сезонов за клуб (17).

Двукратный победитель международного турнира на призы газеты "Ленинградская правда" в составе второй сборной СССР. Серебряный призер Чемпионата Югославии 1991 года.  За "Торпедо" в чемпионатах СССР провел 700 матчей, забросил 57 шайб. На протяжении многих лет был капитаном команды. Также выступал за СКА МВО (Липецк) и "Олимпию" (Любляна).

По окончании игровой карьеры возглавлял Нижегородскую областную федерацию хоккея и работал в коммерческих структурах. В настоящее время - Член Правления хоккейного клуба "Торпедо".

Именной стяг с номером "6" поднят под своды арены в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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