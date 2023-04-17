Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2023 12:34  [32] Тепло до +17° вернётся в Нижегородскую область на этой неделе
17 апреля 2023 12:17  [39] "Нижегородэлектротранс" выполнил окраску 17 троллейбусов и пяти трамваев
17 апреля 2023 11:37  [76] Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:05  [115] Прогулочные веранды отремонтируют в детсадах Сормовского района Нижнего Новгорода
17 апреля 2023 10:52  [129] Единый урок "Без срока давности" пройдёт в школах Нижегородской области 19 апреля
17 апреля 2023 10:24  [111] Профилактические работы на монументе "Вечный огонь" в Нижегородском кремле проведут 17 апреля
17 апреля 2023 09:28  [166] Свет и горячую воду частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 17 апреля
16 апреля 2023 14:11  [256] Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест пройдут 20 апреля в Балахне и Дзержинске
16 апреля 2023 13:16  [347] Участок улицы Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта до 2 августа
16 апреля 2023 11:51  [298] Фонтаны в нижегородском парке "Швейцария" планируется запустить 1 мая
Общество

Тепло до +17° вернётся в Нижегородскую область на этой неделе

17 апреля 2023 12:34  [32] Общество

Фото: Светлана Шуга

Похолодание, накрывшее Нижегородскую область в конце прошлой недели, уже достигло своего апогея и уступает дорогу практически майскому теплу. Так, по прогнозам синоптиков, на наступившей рабочей неделе в атмосфере над регионом будет доминировать влияние антициклона, ожидается облачная с прояснениями погода, и сохранится дефицит осадков. Температурные показатели выйдут на уровень начала мая: по ночам ожидается +3…+9°, днём же показания термометров будут колебаться в диапазоне от +13° до +17°.

Сегодня 17 апреля, температура днём поднимется до +14...+15°C. Облачно, ветер западный, около 3 м/с. Атмосферное давление выше нормы - 757-760 мм рт. ст. Ночью температура воздуха понизится до +5...+8°. Во вторник погода особо не изменится, только облачность уплотнится.

В среду и в четверг атмосферное давление нормализуется, установится переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +14...+17°. Ветер поменяется на северо-восточный, но особо не усилится и будет дуть в пределах 3-4 м/с.

К концу рабочей недели немного посвежеет - до +12..+14° днём, +3...+5° ночью. Атмосферное давление опустится ниже нормы - до 747 мм рт.ст., небо снова начнут затягивать облака.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph