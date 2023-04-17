Тепло до +17° вернётся в Нижегородскую область на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

Похолодание, накрывшее Нижегородскую область в конце прошлой недели, уже достигло своего апогея и уступает дорогу практически майскому теплу. Так, по прогнозам синоптиков, на наступившей рабочей неделе в атмосфере над регионом будет доминировать влияние антициклона, ожидается облачная с прояснениями погода, и сохранится дефицит осадков. Температурные показатели выйдут на уровень начала мая: по ночам ожидается +3…+9°, днём же показания термометров будут колебаться в диапазоне от +13° до +17°.

Сегодня 17 апреля, температура днём поднимется до +14...+15°C. Облачно, ветер западный, около 3 м/с. Атмосферное давление выше нормы - 757-760 мм рт. ст. Ночью температура воздуха понизится до +5...+8°. Во вторник погода особо не изменится, только облачность уплотнится.

В среду и в четверг атмосферное давление нормализуется, установится переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +14...+17°. Ветер поменяется на северо-восточный, но особо не усилится и будет дуть в пределах 3-4 м/с.

К концу рабочей недели немного посвежеет - до +12..+14° днём, +3...+5° ночью. Атмосферное давление опустится ниже нормы - до 747 мм рт.ст., небо снова начнут затягивать облака.