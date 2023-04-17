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Общество

Котельные АО "Теплоэнерго" в дневное время работают на минимально возможных параметрах

17 апреля 2023 15:20  [30] Общество
Фото: Алексей Манянин

Фото: Алексей Манянин

В связи с потеплением система теплоснабжения в зоне ответственности АО "Теплоэнерго" в дневное время работает на минимально возможных параметрах теплоносителя – и по температуре, и по циркуляции. В частности, температура снижается до минимально  необходимой для нагрева горячей воды.

Решение о завершении отопительного сезона принимает администрация Нижнего Новгорода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней составляет не менее 8 градусов Цельсия.

Для весеннего периода, в целом, характерны как существенные суточные колебания температуры, так и частые резкие похолодания. Кроме того, ясная погода может значительно влиять на температуру в помещениях, окна которых выходят на солнечную сторону и, соответственно, прогреваются естественным образом. При этом нужно учитывать, что в остальных помещениях без отопления еще холодно.

В этот период управляющие организации должны регулировать работу внутридомовых системах отопления для равномерного распределения теплоносителя по стоякам в зависимости от потребности.

Напоминаем также, что жители, у которых отопительные приборы оборудованы регуляторами теплоотдачи, могут самостоятельно устанавливать комфортную для себя температуру.

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Теги:
Теплоэнерго
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