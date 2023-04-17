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Общество

Депутаты Гордумы обсудили развитие детского туризма в Нижнем Новгороде

17 апреля 2023 18:08  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Гордуме Нижнего Новгорода 17 апреля прошло заседание постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству под председательством Сергея Пляскина. Депутаты обсудили перспективы развития детского туризма.

Директор департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин сообщил присутствующим, что сейчас в городе работают 15 туроператоров в сфере детского туризма, которые предлагают в общей сложности более 100 познавательно-развлекательных программ, которые знакомят детей с историей и культурой региона. При этом более 150 гостиниц и домов отдыха города готовы принять организованные детские группы, а также семьи с детьми.

Летом 2022 года Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма России". В рамках событийной программы разработаны новые маршруты и интерактивные детские программы, а также проводятся встречи детей с известными спортсменами, артистами театров и другими выдающимися личностями.

Кроме того, проект детских экскурсионных туров "Посмотри на Нижний" вышел на международный уровень: в нём принимают участие школьники из городов-побратимов - абхазского Сухума и армянского Еревана.

Точками притяжения для туристов, по словам Александра Симагина, стали Кремль, Верхневолжская и Нижневолжская набережные, набережная Федоровского, парк "Швейцария" - и экскурсионные маршруты формируются с учётом этого.

Также в прошлом году был разработан и издан детский туристический путеводитель, который знакомит юных гостей столицы Приволжья с достопримечательностями и интересными туристическими объектами. Гидами на карте выступают популярные анимационные персонажи - смешарики: Крош, Нюша, Лосяш, Кар-Карыч, Копатыч и другие.

Напомним, Бренд "Смешарики" также станет амбассадором детского туризма в Нижегородской области.

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Теги:
Гордума Дети Туризм
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