Значительный прирост вакансий в сферах страхования и добычи сырья зафиксирован в Нижегородской области в марте Общество

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter провела анализ динамики вакансий в марте 2023 года.

Согласно предоставленной информации, в марте по сравнению с февралём спрос на персонал в Нижегородской области вырос в среднем на 1%. Так, сразу 17 из 28 профессиональных сфер показали рост спроса на сотрудников за последний месяц. Это чуть лучше, чем в целом по стране и Приволжскому ФО, где объём вакансий остался на прежнем уровне.

В Нижегородской области наибольший спрос на специалистов в марте продемонстрировала профессиональная сфера "Страхование": за месяц предложений о работе стало на 16% больше.

Рост количества вакансий в предыдущем месяце зафиксирован для специалистов из сферы добычи сырья" (+15%), специалистов спортивных/фитнес клубов и салонов красоты (+6%), а также бухгалтеров (+6%).

Продолжает увеличиваться количество предложений о работе в сфере туризма и гостиничного бизнеса (+5%), а также строительства (+4%).

Но есть и сферы, в которых количество вакансий снизилось. Так, предложений работы по направлению "Госслужба, НКО" в марте стало на 79% меньше. Среди "аутсайдеров" также сферы "Наука, образование" (-10%), "Медицина, фармацевтика" (-10%), "Домашний персонал" (-6%), "Юристы" (-4%), "Консультирование" (-4%), "Искусство, развлечения, масс-медиа" (-2%).

Ранее сообщалось, что рекордно низкий уровень безработицы зафиксирован в России.