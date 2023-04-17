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Общество

Значительный прирост вакансий в сферах страхования и добычи сырья зафиксирован в Нижегородской области в марте

18 апреля 2023 10:38  [68] Общество

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter провела анализ динамики вакансий в марте 2023 года.

Согласно предоставленной информации, в марте по сравнению с февралём спрос на персонал в Нижегородской области вырос в среднем на 1%. Так, сразу 17 из 28 профессиональных сфер показали рост спроса на сотрудников за последний месяц. Это чуть лучше, чем в целом по стране и Приволжскому ФО, где объём вакансий остался на прежнем уровне.

В Нижегородской области наибольший спрос на специалистов в марте продемонстрировала профессиональная сфера "Страхование": за месяц предложений о работе стало на 16% больше.

Рост количества вакансий в предыдущем месяце зафиксирован для специалистов из сферы добычи сырья" (+15%), специалистов спортивных/фитнес клубов и салонов красоты (+6%), а также бухгалтеров (+6%).

Продолжает увеличиваться количество предложений о работе в сфере туризма и гостиничного бизнеса (+5%), а также строительства (+4%).

Но есть и сферы, в которых количество вакансий снизилось. Так, предложений работы по направлению "Госслужба, НКО" в марте стало на 79% меньше. Среди "аутсайдеров" также сферы "Наука, образование" (-10%), "Медицина, фармацевтика" (-10%), "Домашний персонал" (-6%), "Юристы" (-4%), "Консультирование" (-4%), "Искусство, развлечения, масс-медиа" (-2%).

Ранее сообщалось, что рекордно низкий уровень безработицы зафиксирован в России.

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Теги:
вакансии Страхование Трудоустройство
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