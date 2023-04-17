Более 1 600 обращений поступило в адрес нижегородского Уполномоченного по правам ребёнка в 2022 году Общество

Маргарита Ушакова

Детский правозащитник Маргарита Ушакова на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области рассказала о деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребёнка за 2022 год.

Согласно представленной информации, в прошлом году в адрес детского омбудсмена поступило 1 681 обращение - почти столько же, как и годом ранее.

На личном приёме в 2022 году у правозащитника побывали 196 жителей региона - вдвое больше, чем в 2021-м, но тогда действовали коронавирусные ограничения.

Маргарита Ушакова сообщила, что в этом году институту Уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской области исполняется 10 лет.

"Все эти годы мы работаем в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, Законодательным собранием, прокуратурой Нижегородской области, федеральными структурами, общественными организациями и СМИ", - отметила Ушакова.

Депутаты Заксобрания отметили колоссальную работу, которую проводит аппарат Уполномоченного.

"Сфера детства – важное и сложное направление. И добиться эффективного результата можно при условии консолидации всех ветвей власти и заинтересованных организаций и ведомств. Тот факт, что наш регион включён в число пилотных при реализации ряда федеральных проектов, подтверждает, что мы задали правильный вектор работе по защите прав детей", - подчеркнула председатель комитета по соцвопросам Наталья Смотракова.

Ранее сообщалось, что "Школа детского общественного совета" начала свою работу в Нижегородской области. Новый проект объединил 100 нижегородских школьников из 37 городских и муниципальных округов - лидеров ученического самоуправления и детских объединений. Учебная программа включает в себя знакомство с проблематикой защиты прав и интересов детей, а также общение с Уполномоченным по правам ребёнка в Нижегородской области Маргаритой Ушаковой.