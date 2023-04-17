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Общество

Нижегородские молодогвардейцы проводят масштабную акцию к Национальному дню донора

20 апреля 2023 16:40  [63] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Активисты Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" массово проходят медосмотр и записываются на сдачу крови, а также встают в базу по донорству костного мозга в передвижном пункте Росплазмы.

За все время члены организации совершили более 200 донаций. 

"Отличительная черта нижегородцев - это деятельный патриотизм и готовность прийти на помощь соотечественникам. Нам даже пришлось проводить акцию несколько дней, так как пункты сдачи крови перегружены от желающих стать донором. С сегодняшнего дня активисты "Молодой Гвардии" стали пополнять базу доноров костного мозга, мы будем счастливы, если  сможем спасти чью-то жизнь!", - прокомментировал руководитель "Молодой Гвардии Единой России" Нижегородской области Роман Зыков.

Региональный штаб "Молодой Гвардии" принял решение сделать акцию ежемесячной.

Напомним, Национальный день донора отмечается 20 апреля. 

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Теги:
донор Единая Россия
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