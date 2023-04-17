Первый референтный центр по масс-спектрометрии на базе ПИМУ откроется в Нижнем Новгороде Общество

Первый референтный центр по масс-спектрометрии открывается на базе Института фундаментальной медицины ПИМУ в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе Приволжского медуниверситета, создание центра в столице Приволжья позволит обучать нижегородских врачей, лабораторных сотрудников работе с оборудованием нового поколения, выполнять исследования для нижегородских больниц. Кроме того, Центр будет встроен в образовательный процесс: медики со студенческой скамьи будут учиться масс-спектрометрии.

"Мы стремимся к открытости: новые возможности, референтный центр, будут доступны не только для практической медицины и науки Нижегородского региона. По обмену в рамках академической мобильности знакомится с Центром смогут студенты, преподаватели, врачи и ученые со всей страны. Программа Приоритет 2030 позволяет это сделать за счет государства, что немаловажно. Перспективы применения масс-спектрометрии обширны: медицинская генетика, сельское хозяйство, микро- и бактериология, фундаментальная медицина", - рассказал д.м.н., ректор ПИМУ Николай Карякин.

Справка

Масс-спектрометрия — один из быстрых и точных методов идентификации микроорганизмов, так называемый "Золотой стандарт". Суть метода состоит в определении масс атомов (молекул) по характеру движения их ионов в электрическом и магнитном полях. Затрачивая всего несколько минут, можно определить вид микроорганизма, тем самым сократить время бактериологического исследования до 2-3-х суток. В практическом плане это означает принятие относительно быстрого, персонализированного решения о подборе медикаментозных препаратов для пациента.