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Бизнес

Нижегородские IT-компании представили свой потенциал на международном форуме в Белоруссии

24 апреля 2023 09:38  [30] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские IT-компании представили свой потенциал на международном форуме "TIBO" в Белоруссии.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, посетители форума узнали о разработках нижегородских IT-компаний, проектах по развитию региона, а также получили информацию о порталах для айтишников маркетплейс.рф и сделаемвроссии.рф.

Кроме того, все желающие смогли совершить виртуальную экскурсию по будущему комплексу IT-кампуса "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.

По словам министра цифрового развития и информтехнологий Нижегородской области Александра Синелобова, в общей сложности стенд региона на выставке посетили около 40 тысяч человек, было проведено порядка 50 деловых переговоров.

Нижегородский стенд, в частности, посетили премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, глава администрации президента РБ Игорь Сергеенко, министр связи и информатизации РБ Константин Шульган, председатель комитета государственного контроля РБ Василий Герасимов, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев подчеркнул, что разработки нижегородских айтишников вызвали живой интерес, в том числе и у представителей органов власти Белоруссии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что в России регион является одним из ведущих IТ-центров по числу IТ-специалистов.

"Сектор интенсивно развивается, несмотря на сложности. Внедряются меры поддержки – это пониженные ставки налогов, субсидии. Опыт Республики Беларусь в этой сфере во многом нас заинтересовал. Взаимодействие между участниками рынка происходит благодаря таким мероприятиям, как форум "TIBO". Мы в Нижнем Новгороде проводим крупнейшую российскую конференцию в ИТ – "ЦИПР". Обсуждали с премьер-министром участие белорусской стороны в нашей конференции. Ждем партнеров и новых деловых связей", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия будут сотрудничать в сфере цифровизации.

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Теги:
IT Белоруссия
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