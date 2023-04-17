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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" с 24 апреля переходит на летний гидравлический режим

24 апреля 2023 09:56  [194] Общество
Фото: АО “Теплоэнерго”

Фото: АО “Теплоэнерго”

Нижегородское АО "Теплоэнерго" с 24 апреля переводит котельные и теплосетевой комплекс на летний гидравлический режим. Источники теплоснабжения будут работать только на обеспечение потребителей горячей водой.

Постановление об окончании отопительного периода подписано в администрации Нижнего Новгорода и является обязательным для всех ресурсоснабжающих и управляющих организаций города, которые должны оперативно провести комплекс мероприятий по прекращению подачи теплоносителя в дома, учреждения и прочие отапливаемые объекты.

С завершением отопительного периода на объектах АО "Теплоэнерго" начинается комплекс регламентных профилактических работ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Также выходит на основной этап ремонтная программа предприятия – компания намерена сохранить темпы обновления тепловых сетей в размере более 5% от общей протяженности.

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 года начался с 20 сентября, однако, в больницы, детские сады и другие социальные учреждения "Теплоэнерго" начало подавать тепло досрочно по заявкам их руководителей. В день начала отопительного сезона, уже к 16:00 АО "Теплоэнерго" обеспечивало теплом три четверти детских садов, школ, больниц и половину жилых домов в своей зоне ответственности.

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Теги:
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