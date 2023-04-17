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Общество

Нижегородская молодежь сможет узнать о вариантах трудоустройства по телефону прямой линии

25 апреля 2023 09:34  [64] Общество

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области организует для молодежи прямую телефонную линию "Ориентир".

Тема телефонной линии: "Об особенностях профориентационной работы с молодежью, способах поиска работы, о потребностях рынка труда, о планировании профессиональной карьеры". Специалисты управления ждут звонков от молодежи, в том числе от обучающиеся средних и старших классов школ, выпускников профессиональных образовательных организаций.

Телефонная линия будет организована 28 апреля с 10.00 до 12.00. позвонить можно по номеру: 8 (831) 234-07-18, доб. 342.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В его рамках в регионе в прошлом году был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России". 

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Теги:
Молодежь Трудоустройство
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