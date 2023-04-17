Нижний Новгород и Луганск стали городами-партнёрами Общество

Нижний Новгород и Луганск стали городами-партнёрами. Соглашение о сотрудничестве подписали главы городов Юрий Шалабаев и Манолис Пилавов, сообщает пресс-служба нижегородской мэрии.

"У Нижнего Новгорода уже есть опыт работы с другими городами-партнёрами, и каждый раз мы всё больше и детальнее прорабатываем наше взаимодействие. Соглашение с Луганском предусматривает сотрудничество по многим направлениям. Как раз сегодня на встрече обговорили с главой Луганска, какие проекты мы можем реализовать уже в ближайшее время. В первую очередь, это военно-патриотическое воспитание – уже этим летом мы ждём юных луганчан на первую международную смену в лагерь "Хочу стать десантником". Уверен, это положит начало доброй дружбе между ребятами. Также мы планируем работу в области спорта, культуры и молодёжной политики", - сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Луганск в этом году отмечает своё 228-летие. И по словам его руководителя, в лице Нижнего Новгорода, Луганск обрёл старшего брата.

"Погуляв по Нижнему, я в него влюбился, и в моём лице он нашёл ещё одного почитателя. Нам будет очень приятно работать с таким старинным, красивым и прогрессивным партнёром. Надеюсь, ваш город станет для Луганска настоящим старшим братом, и нам это поможет ещё больше интегрироваться в Российскую Федерацию, тем более мы уже наметили направления совместной работы. Подобные соглашения дают уверенность в завтрашнем дне, несмотря на сегодняшние трудности. Например, я уже для себя определил, что привезу из Нижнего Новгорода прекрасные образовательные практики, который мне продемонстрировали во время моего посещения лицея №8. А ещё будет готовить совместные спортивные и культурные программы", - отметил глава администрации города Луганска Манолис Пилавов.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал соглашения о сотрудничестве с Костромой, Благовещенском и Южно-Сахалинском.