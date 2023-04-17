Тело ребёнка обнаружено в акватории Волги в Кстовском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пропавшего в феврале 10-летнего Саши Левичева предположительно нашли погибшим в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по нижегородской области.

Напомним, днём 23 февраля мальчик ушёл гулять из дома в Великом Враге и не вернулся. Глубокой ночью были обнаружены следы на реке, ведущие к полынье. Для отработки версии было принято решение о привлечении к поискам водолазной группы, задействовано судно на воздушной подушке. Но в итоге мальчика так и не нашли.

26 апреля в 15:50 очевидец обнаружил тело ребёнка в акватории Волги близ села Безводное. Спасатели АСО Кстова извлекли погибшего из воды. Предположительно, это пропавший Саша.

В настоящее время ведутся следственные действия, добавили в ГУ МЧС.