ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
26 апреля 2023 17:31  [93] Тело ребёнка обнаружено в акватории Волги в Кстовском районе
26 апреля 2023 09:08  [636] Три человека погибли в ДТП около Лыскова утром 26 апреля
25 апреля 2023 12:06  [274] Сверток с наркотиками нашли у жительницы Балахнинского района
25 апреля 2023 08:54  [300] Мужчина утонул в Борском районе
23 апреля 2023 13:57  [811] Тело человека обнаружено в Оке в Ленинском районе Нижнего Новгорода
23 апреля 2023 11:16  [554] Автомобиль сгорел под метромостом в Нижнем Новгороде
23 апреля 2023 10:38  [880] Нижегородские полицейские задержали угонщика японского внедорожника
22 апреля 2023 17:15  [948] Мебельная фабрика горела 22 апреля в Нижнем Новгороде
22 апреля 2023 14:17  [577] Сухая трава загорелась в Кстовском районе днем 22 апреля
21 апреля 2023 18:10  [847] Молодую девушку привлекли по статье КоАП РФ за мелкое хулиганство в отношении мужчины в Арзамасском районе
Происшествия

Тело ребёнка обнаружено в акватории Волги в Кстовском районе

26 апреля 2023 17:31  [93] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пропавшего в феврале 10-летнего Саши Левичева предположительно нашли погибшим в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по нижегородской области.

Напомним, днём 23 февраля мальчик ушёл гулять из дома в Великом Враге и не вернулся. Глубокой ночью были обнаружены следы на реке, ведущие к полынье. Для отработки версии было принято решение о привлечении к поискам водолазной группы, задействовано судно на воздушной подушке. Но в итоге мальчика так и не нашли.

26 апреля в 15:50 очевидец обнаружил тело ребёнка в акватории Волги близ села Безводное. Спасатели АСО Кстова извлекли погибшего из воды. Предположительно, это пропавший Саша.

В настоящее время ведутся следственные действия, добавили в ГУ МЧС.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС пропавшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph