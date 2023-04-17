Нижегородский регион и Бухарская область Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область и Бухарская область Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве. Оно стало продолжением меморандума о сотрудничестве регионов, который был подписан нижегородским губернатором Глебом Никитиным в 2021 году.

Ранее между Нижним Новгородом и Бухарой установлены побратимские отношения.

При подписании документа стороны представляли замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян и заместитель хокима Бухарской области по вопросам инвестиций и внешней торговли Ризо Асадов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, подписание состоялось в рамках рабочей встречи, на которой обсуждались перспективы развития взаимовыгодных отношений в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Андрей Саносян рассказал, что сотрудничество планируется развивать, в частности, по направлению развития кооперации в АПК. Нижегородской области интересны поставки овощей, фруктов и орехов, а Бухарской – поставки мяса, яиц, молочной продукции. Также нижегородские компании могут предложить коллегам технологичные решения в промышленности и ИТ.

Замгубернатора добавил, что один из участников нижегородской делегации - компания GeoSM – провела переговоры о поставках своих геосинтетических материалов на рынок Узбекистана.

"То есть одна из задач сейчас и для нас, и для Бухары – оказание максимального содействия бизнесу в поиске контрагентов", - заключил Андрей Саносян.

Кроме того, взаимный интерес у регионов существует и в области молодёжной политики, образования, культуры, туризма и спорта.

Навпомним, что заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян возглавил делегацию от региона на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане. Нижегородскую продукцию там представляют 13 предприятий в сфере машиностроения, приборостроения, металлообработки, агропромышленного комплекса и сферы IT.