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Количество ДТП снизилось в Нижнем Новгороде в 2022 году

26 апреля 2023 11:14  [51] Общество

Количество ДТП в Нижнем Новгороде снизилось в 2022 году по отношению к предыдущему году на 9% в результате реализованных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

Глава города отметил, что в прошлом году благодаря реализованным мерам снизилось
количество пострадавших на 10%, а погибших – на 40%.

Юрий Шалабаев в хоте отчете рассказал о ремонтной кампании дорог в 2022 году, реализация которой позволила сократить аварийные показатели по сравнению с 2021 годом.

"Основной ремонт дорог, преимущественно крупных магистралей, проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», финансирование которого в прошлом году составило 787 млн. рублей. Работы выполнены на 21 объекте общей протяженностью 23,4 км. Еще 34 участка дорог отремонтировано в рамках проекта «Вам решать!». За счет акцизов на нефтепродукты, а также дополнительно выделенных средств из областного и городского бюджетов, в общей сложности это почти 500 млн. руб., отремонтировано более 135 тыс. кв. м дорог и тротуаров", - отметил Юрий Шалабаев,
отдельно выделив ремонт тротуаров на площади Горького, Большой Покровской, Звездинке и др.

В 2022 году выполнен целый комплекс мероприятий по содержанию в нормативном состоянии дорог и тротуаров, искусственных дорожных сооружений, остановок, ограждений. Кроме этого, по словам мэра, выстроить системную работу по уборке улиц во многом помогло обновление парка коммунальной техники, которое ведётся на протяжении последних двух лет. В прошлом году было закуплено 90 единиц специальной техники и навесного оборудования.

«На постоянной основе ведется работа по повышению пропускной способности и безопасности улично-дорожной сети города. Продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. За 2022 год обустроено и модернизировано более 70 светофоров, в том числе с автоматизацией процессов управления дорожным движением.

На 90 светофорных объектах организовано координированное управление. «Зеленая волна» появилась на Московском шоссе, улицах Новикова Прибоя, Бурнаковской, Бекетова, Ларина. Всего в городе координировано 214 светофорных объектов. В городе появились светофоры на солнечных батареях для перекрестков, где не предусмотрено подключение постоянной сети», - добавил Юрий Шалабаев.

В минувшем году в полтора раза увеличился объём нанесения горизонтальной пластиковой разметки на дорогах и составил более 200 тыс. кв. метров. Из них 150 тыс. кв. метров выполнены пластичными материалами.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде начали работы по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время подрядчики вышли на шесть объектов.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода ДТП Юрий Шалабаев
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