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Общество

ЗСНО предлагает сократить число справок для оформления жилищного сертификата детям-сиротам

27 апреля 2023 16:30  [81] Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания поддержали поправки к проекту федерального закона о поддержке детей-сирот, разработанного комитетом по ТЭК И ЖКХ.

Проектом ФЗ, в частности, предусмотрено предоставление детям-сиротам выплаты на приобретение жилого помещения.

Кроме того, при соблюдении ряда условий возможно сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения с 5 до 3 лет лицам из числа детей-сирот, что даёт возможность более ранней приватизации жилого помещения.

Исполняющая обязанности председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина отметила, что механизм жилищного сертификата является удобным для получателей. Появляется возможность для его объединения с федеральным или региональным материнским капиталом, что поможет подобрать и приобрести жилье в конкретном муниципалитете.  

"Мы предложили сократить перечень необходимых документов для получения жилищного сертификата. Надеемся, что таким образом мы сможем помочь большему числу детей-сирот приобрести такое жилье, какое они хотят", - отметила и.о. председателя ЗСНО.

Как подчеркнул председатель профильного комитета по ТЭК и ЖКХ Владимир Беспалов, речь идет о распространении опыта Нижегородской области на всю федерацию. ЗСНО предлагает сократить число справок, а некоторые документы при приобретении жилья сиротами вообще исключить.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания усовершенствовали региональный закон о мерах поддержки детей-сирот в части обеспечения жильем. Напомним, что нижегородские дети-сироты смогут получать сертификаты на приобретение жилья с учётом собственных пожеланий.

 

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Теги:
Жилье Законодательное собрание Сироты
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