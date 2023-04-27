"Единая Россия" провела "Диктант Победы" по всей России и в 46 странах мира Общество

Фото: Андрей Скворцов (пресс-служба ННГУ)

"Единая Россия" провела "Диктант Победы" по всей России и в 46 странах мира. Центральной площадкой традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В режиме телемоста к ней подключились площадки акции в Кингиссепе (Ленинградская область), Париже, Волгограде и на Эльбрусе.

Участие в "Диктанте Победы" является настоящим гражданским поступком, а также это достойный способ отдать дань памяти и уважения победителям в жестокой борьбе с опасным врагом – с нацистской Германией, отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе торжественного старта акции.

"Подвиг поколения победителя, мужество, отвага наших отцов и дедов напоминают нам о непреходящей ценности патриотизма, учат никогда не отступать перед лицом врага и нести ответственность за настоящее и будущее нашего великого Отечества", – сказал он.

Сергей Нарышкин выразил глубокую благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и пожелал, чтобы "Диктант Победы" мотивировал всех его участников на дальнейшее изучение богатой многовековой истории России.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе телемоста из Кингисеппа, отметил, что "Диктант Победы" – не только про знания о Великой Отечественной войне.

"Это своеобразный мост памяти о беспримерном подвиге наших солдат, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, о тружениках народного хозяйства, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы", – подчеркнул он.

Андрей Турчак сообщил, что впервые для участия в "Диктанте Победы»" более 300 площадок открыты в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Также он принял участие в зажжении Вечного Огня на мемориале "Роща Пятисот".

В Нижегородской области "Диктант Победы" прошел во всех муниципалитетах, было организовано более 270 площадках для 20 тысяч человек.

Перед стартом акции к нижегородцам обратился губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

"Цель этой акции – сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Диктант связывает участников нитью памяти, обогащает и помогает больше узнать о подвигах тех лет. За каждым событием – миллионы судеб, забыть о которых мы просто не имеем права. Интерес к Диктанту в нашем регионе очень высокий. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял решение поучаствовать в Диктанте, а также организаторам и волонтерам! Спасибо за то, что помните!"- заявил Глеб Никитин.

Координатор партпроекта "Единой России" «Историческая память» Александр Хинштейн обратил внимание на то, что с каждым годом число участников акции растет. В этом году его писали на многих знаковых площадках в парке "Патриот", на Острове Земли, в детском центре "Орленок", в Дербентской крепости, в космосе на Международной космической станции и даже на высоте 10 тысяч метров – его написали пассажиры "южного" рейса авиакомпании "Ямал".

"Сегодня "Диктант Победы" писали в городах и в селах, на судах и арктических станциях, железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на плавучей станции АТС. Первый этап "Диктанта Победы" в дальневосточных регионах написали более чем на 1700 площадках", – рассказал он.

В свою очередь народный артист России Владимир Машков напомнил о том, что во время войны русский народ показал такой пример любви к Родине, самопожертвования и твердости духа, которого еще не знал мир.

"Спасая себя, русские спасли человечество от нацистской угрозы. И помогло им не превосходство их оружия, а превосходство их духа. Об этом мы все должны помнить", – процитировал он политика Франклина Рузвельта.

"Я хочу вам пожелать успеха. Там, где слово, там память. А память побеждает смерть", – заключил артист.

Напомним, патриотическая акция "Диктант Победы" проходит с 2019 года на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, "Диктант Победы" дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.