Владислав Атмахов провёл парламентский час в Волжском университете водного транспорта Политика

27 апреля по всей стране отмечается День российского парламентаризма. Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислав Атмахов встретился со студентами и провёл для них лекцию. Депутат регионального парламента рассказал ребятам об истории парламентаризма в нашей стране и области, но самой интересной частью беседы стал уникальный диалог политика со студентами о личном пути успеха и необычных рабочих ситуациях.

В завершении мероприятия представители молодёжной организации НРО ЛДПР поведали об интересных для студенчества проектах партии.

"Главная задача депутата во все времена - слушать и слышать людей. Представлять интересы граждан и делать всё возможное, чтобы помочь каждому обратившемуся. Такую задачу всем депутатам партии ставил Основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Одной из любимых фраз Владимира Вольфовича была: "Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай". Теперь эти слова стали основой для деятельности ЛДПР как партии конструктивной оппозиции. Кто-то из вас в будущем, возможно, станет депутатом, или будет работать в органах власти. Запомните: идти работать в сферу государственного управления ради материального достатка - самое большое заблуждение. России нужны люди со свежими идеями для развития нашего государства и стремлением защищать интересы страны и её граждан", - рассказал присутствующим координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов.