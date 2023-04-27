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НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна

28 апреля 2023 12:48  [72] Экономика

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Тема интернет-конференции: "Развитие предпринимательства в Нижегородской области".

Вопросы спикеру принимаются до 11 мая по ссылке.

В рамках интернет-конференции заместитель главы региона Андрей Саносян ответит на вопросы читателей о ситуации в реальном секторе экономики, программах обучения для начинающих предпринимателей, а также мерах поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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Теги:
Андрей Саносян конференции МСП
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