НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна Экономика

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Тема интернет-конференции: "Развитие предпринимательства в Нижегородской области".

Вопросы спикеру принимаются до 11 мая по ссылке.

В рамках интернет-конференции заместитель главы региона Андрей Саносян ответит на вопросы читателей о ситуации в реальном секторе экономики, программах обучения для начинающих предпринимателей, а также мерах поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".