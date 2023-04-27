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Происшествия

Три бензовоза и бытовка сгорели в промзоне Кстовского района 29 апреля

29 апреля 2023 17:25  [84] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Три бензовоза и бытовка сгорели в результате пожара, который произошел 29 апреля в промзоне на территории Кстовского муниципального округа.

Как рассказали в региональном МЧС, огнем были уничтожены три бензовоза, бытовка, а также склад покрышек.

В ведомстве также отметили, что ЧП произошло не на территории нефтеперерабатывающего завода.

Общая площадь возгорания составила 50 кв.метров, погибших и пострадавших нет.

От МЧС в ликвидации последствий было задействовано 25 человек, 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что более 270 км минерализованных полос проложили вокруг населённых пунктов Нижнего Новгорода. Напомним также, что особый противопожарный режим введён в Нижегородской области с 17 апреля.

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Теги:
Кстовский район Пожар
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