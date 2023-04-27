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Общество

Свет и воду частично отключили в трёх районах и нескольких деревнях Нижнего Новгорода 2 мая

02 мая 2023 09:35  [101] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 2 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В частности, с 8:00 до 17:00 будут обесточены деревни в черте областного центра и в пригороде, которые питает Кстовский РЭС. В список отключений попали Анкудиновка, Афонино, Никульское, Новопокровское, Верхне-Печерская слобода, Кузнечиха - улица Акварельная, Кузьминка - улицы Полевая, Талалушкина, Чкалова, Ковская. Кроме того, с 6:00 до 17:00 света не будет в Кусаковке и в Новинках.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 электричества не будет в многоквартирных домах на ул. Заломова, 4, 6, 10. Кроме того, с 13:00 до 15:00 свет отключат по адресам: Володарского, 4, 5, 7, 9, 11; ул. Максима Горького, 158, 160; ул. Ошарская, 21.

В Верхне-Печерской слободе с 10:00 до 15:00 будет отключена холодная вода в домах № 8, 32, 34, 36, 38, 40, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 123.

В Московском районе будет отключено горячее водоснабжение с 11:00 до 13:00 ул. Красных Зорь,5а, Московское шоссе,146,199.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 запланированы отключения электричества по адресам: ул. Меднолитейная, 1-51 (нечётная сторона), 52, 53, 54, 55а, 55, 57, 57а, 59, 60, 62; ул. Метро, 15; ул. Ползунова, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17; ул. Цилиндровая, 1-49.

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Теги:
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