Патриотический час "Плакаты Великой Отечественной войны" прошел в Штабе общественной поддержки Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

2 мая в Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" прошел патриотический час "Плакаты Великой Отечественной войны", организованный муниципальным информационным центром правовой культуры. Мероприятие прошло в рамках проекта "Время Героев".

Студенты института "Морская академия" Волжского государственного университета водного транспорта и Нижегородского колледжа теплоснабжения и АСУ познакомились с историей плакатов Великой Отечественной войны сквозь призму преемственности поколений-героев.

Кроме того, дочь полного Кавалера ордена Славы Леонида Николаевича Тютикова Ирина Леонидовна Тютикова рассказала участникам мероприятия о жизни своего отца и его подвигах в годы Великой Отечественной войны.

Леонид Николаевич Тютиков родился 1 сентября 1922 года в селе Китово Салганского (ныне Краснооктябрьского) района Нижегородской области. Командир отделения разведки взвода управления 1214-го легко-артиллерийского полка 46-й легко-артиллерийской Краснознамённой бригады 12-й артиллерийской дивизии Резерва Верховного Главнокомандующего (РВГК). В сентябре 1941 года был призван в Красную Армию с сентября 1941 года Салагнинским райвоенкоматом. На фронте в Великую Отечественную войну с октября 1941 года, был дважды ранен. Воевал на Западном, Центральном, 1-м Белорусском фронтах.