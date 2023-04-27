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Общество

Более 20 брошенных автомобилей эвакуируют в Автозаводском районе

02 мая 2023 13:53  [240] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 20 брошенных автомобилей эвакуируют в Автозаводском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, эвакуации подлежат Mercedes-Benz с улицы Юлиуса Фучика, Nissan с улицы Коломенской, BMW с улицы Советской Армии, Hyundai с улицы Пермякова и еще 23 брошенных и разукомплектованных автомобиля.

Всего с начала года в Автозаводском районе было выявлено 56 брошенных автомобилей, из которых эвакуированы 11, 18 автомашин переместили собственники, а на 27 были размещены уведомления.

После получения уведомления владелец машины должен в течение 10 дней переместить автомобиль. Если этого не произойдет, то транспорт будет помещен на стоянку временного хранения на улице Деловой, 3. 

Ранее сообщалось, что более 100 брошенных автомобилей убрано с улиц Автозаводского района в 2022 году.

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Теги:
Автозаводский район Автомобили
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