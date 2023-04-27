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Общество

Акция памяти по погибшим в Доме профсоюзов в Одессе прошла в Нижнем Новгороде

02 мая 2023 15:25  [125] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Сегодня в Парке Славы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода неравнодушные граждане, активисты "Молодой Гвардии Единой России" и активисты "Волонтерской Роты Боевого Братства" возложили цветы к Вечному огню, чтобы почтить память погибших в пожаре в одесском Доме профсоюзов. Горожане выразили свои соболезнования семьям погибших и поддержку тем, кто пережил этот день.

"Сегодня, 2 мая, мы собрались около Вечного огня, чтобы почтить память тех, кто погиб в Одессе в 2014 году. Мы добьемся Победы, мы очистим территорию нашего Отечества от фашизма. Важно, чтобы нынешнее поколение помнило и знало, почему начало специальной военной операции было неизбежно", - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодая Гвардия Единой России" Роман Зыков.
 
"Никто не забыт, ничто не забыто! Никто из убийц в Одессе не понес наказания. Мы уверены, что после Победы каждого фашиста привлекут к ответственности", - подчеркнула руководитель гуманитарного направления Нижегородской "Волонтерской Роты" Полина Жеглова.

Напомним, 2 мая 2023 года исполняется 9 лет с тех пор, как в Одессе произошла трагедия в Доме профсоюзов, которая унесла только по официальным данным 48 жизней. Киевская хунта скрывает организаторов трагедии и запрещает все расследования. Однако это преступление было тщательно подготовлено и его задачей было собрать как можно больше противников смены режима и без свидетелей и журналистов их уничтожить, списав все на пожар. Следствие длилось несколько лет, но всех задержанных по этому делу оправдали. 

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Теги:
Единая Россия Память
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