Студентов-бюджетников могут обязать работать три года по специальности после выпуска из вуза Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Студентов-бюджетников могут обязать работать три года по специальности после завершения обучения в вузе. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает телеканал "360".

Как отмечают авторы законопроекта, государство выделяет значительные средства на обеспечение образования, однако в некоторых сферах наблюдается значительная нехватка специалистов.

Кроме того, у ряда выпускников после завершения обучения возникают трудности.

Предполагается, что место работы после вуза будет определять специальная комиссия, созданная на базе вуза. Если студент откажется проходить отработку, то он должен будет компенсировать затраты государства на обучение.

Ранее сообщалось, что нулевое место работы предложили вносить в трудовые книжки.