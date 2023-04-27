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Более 9 тысяч блоков контрафактных сигарет изъяли в Нижегородской области

03 мая 2023 12:36  [47] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сотрудники городецкого межмуниципального отдела полиции завершили расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 45-летнего жителя Заволжья. Согласно информации, в 2022 году он занимался незаконным приобретением и последующим сбытом немаркированной табачной продукции на территории Балахнинского и Ковернинского районов.

Следователи установили, что подозреваемый закупал товар без акцизных марок и хранил его в микроавтобусе, зарегистрированном на его дочь, а также в своём гараже. Немаркированные сигареты, произведённые в странах СНГ, мужчина продавал физическим лицам.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате обысков было обнаружено и изъято более 9 тысяч пачек немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 1 млн рублей.

Мужчине предъявили обвинение по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа… немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые в особо крупном размере). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

За реализацию крупных партий контрафактной продукции, в соответствии с действующим законодательством, ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Напомним, склад с немаркированной табачной продукцией стоимостью 50 млн рублей обнаружили в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что нижегородец предстанет перед судом за незаконную продажу сигарет на сумму около 10 млн рублей.

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Теги:
Контрафакт Курение МВД
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