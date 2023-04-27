Свет и воду точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 4 мая Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 4 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Московском районе будет отключено горячее водоснабжение одного дома, расположенного по адресу: ул. Героя Безрукова, 8. Время проведении работ - с 9:00 до 15:00.

С 9:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии на улицах Народной и Нефтегазовской.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся несколько довом по адресам: ул. Адмирала Васюнина, 8, 7к1, 7к2; ул. Бориса Корнилова ул; 7к1, 7к2.

В Приокском районе отключат горячую воду также в одном многоквартирном доме на ул. Пятигорской, 1 - с 9:00 до 16:00.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электричества на улице Адмирала Нахимова в домах № 12А, 12, 13, 14; улице Глеба Успенского в домах № 15, 17; в переулке Паскаля в домах № 1, 3; на улице Паскаля в домах № 3, 1/18; улице Робеспьера в домах № 2, 3, 4.

В Канавинском районе без света останется ряд административных зданий на улице Фильченкова: с 9:00 до 17:00 свет обещают отключить в домах под номерами 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38.