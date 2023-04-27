Старшеклассники Выксы приняли участие в профориентационной игре ОМК Общество

Объединенная металлургическая компания совместно с фондом "ОМК-Участие" провела для учащихся десятых классов выксунских школ профориентационную командную игру "Профландия". В мероприятии приняли участие более ста подростков.

В течение двух дней школьники в игровой форме знакомились с профессиями, востребованными как на металлургическом производстве, так и в социальной сфере. Инженеры, ИТ-специалисты, педагоги, врачи, дизайнеры и журналисты рассказали детям о своей работе и на конкретных примерах показали особенности своей специальности. Используя полученные знания, школьники строили виртуальный металлургический комплекс, а затем закрепили их в квизе, посвященном профессиям.

Кроме того, ребята узнали все о поступлении в высшие учебные заведения. Гости мероприятия, студенты выксунского филиала МИСиС и Муромского института Владимирского государственного университета имени Столетовых, рассказали школьникам о своей интересной студенческой жизни и возможностях, которые дают им вузы.

"ОМК уделяет особое внимание профориентации школьников и студентов. В различных форматах мы рассказываем детям о востребованных в компании профессиях, организовываем для них познавательные игры по разработке проектов, экскурсии на выксунский завод ОМК и даже проводим уроки на реальном производстве. Такие мероприятия, как "Профландия", помогают школьникам узнать о профессиях в доступной форме из "первых уст". Это дает положительный эффект и помогает им определиться с выбором будущей профессии, понять какая работа каждому из ребят по душе. Ведь осознанный выбор профессии – залог успешной работы, как для сотрудника, так и для работодателя. Мы, как потенциальный работодатель, заинтересованы в воспитании будущего поколения металлургов и уверены, что после окончания учебы многие дети сделают свой выбор в пользу инженерных специальностей и самореализации на градообразующем предприятии", – отметила руководитель корпоративного университета ОМК Наталья Кавинская.