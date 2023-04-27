Нижегородские молодогвардейцы доставили на Донбасс гуманитарную помощь для военнослужащих Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Нижегородские активисты "Молодой Гвардии Единой России", прибывшие в Донецкую народную республику, передали гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в боевых действиях, и раненым солдатам, проходящим лечение в военном госпитале города Харцызска.

Молодогвардейцы доставили участникам СВО спички длительного горения и окопные свечи, которые ранее изготовили в рамках открытия Штаба общественной поддержки.

Ребята рассказали, что, несмотря на простую технологию создания, данные предметы имеют большое значение для бойцов. Окопная свеча в закрытом помещении – это свет и тепло, а также это и универсальная горелка – на ней можно подогреть чай или еду. Спички длительного горения являются незаменимыми помощниками в дождливую погоду для розжига костров.

Для военнослужащих, находящихся на лечении в военном госпитале, волонтеры передали специальные лангеты, сделанные также нижегородскими молодогвардейцами.

"В рамках открытия Штаба общественной поддержки наши молодогвардейцы провели несколько мастер-классов. Дети своими руками делали медали и рисовали рисунки, волонтеры изготавливали окопные свечи, лангеты, спички долгого горения. Все это молодогвардейцы привезли с собой на освобожденные территории, где мы увидели, насколько такая поддержка из тыла важна нашим бойцам. Врачи госпиталя с благодарностью приняли сделанные нашими волонтерами лангеты и попросили об изготовлении лангетов определенной формы для потребностей конкретных военнослужащих, находящихся на лечении. Наши волонтеры с готовностью откликнулись на эту просьбу, так как имеют возможность сделать индивидуальные лангеты из материалов, привезенных с собой", - сообщил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.



Также молодогвардейцы передали в госпиталь детские рисунки и самодельные медали, сделанные нижегородскими детьми.

"Бойцы были растроганы, когда получили посылки от юных нижегородцев! Желаем им скорейшего выздоровления!", - отметил волонтер Александр Денисов.

Напомним, 26 апреля активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" отправились на территорию Донецкой народной республики с волонтерской и гуманитарной миссией. Для военнослужащих и мирных жителей они повезли гуманитарный груз.

Часть добровольцев поехала в ПВРы в Харцызск и Зугрэс для оказания помощи беженцам из Артемовска и Соледара. Также нижегородские волонтеры приехали в военный госпиталь, чтобы помогать в уходе за ранеными. А девушки-волонтеры организуют досуг для ребят в одном из детских домов.

