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Общество

Нижегородские молодогвардейцы доставили на Донбасс гуманитарную помощь для военнослужащих

04 мая 2023 15:47  [67] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Нижегородские активисты "Молодой Гвардии Единой России", прибывшие в Донецкую народную республику, передали гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в боевых действиях, и раненым солдатам, проходящим лечение в военном госпитале города Харцызска. 

Молодогвардейцы доставили участникам СВО спички длительного горения и окопные свечи, которые ранее изготовили в рамках открытия Штаба общественной поддержки. 

Ребята рассказали, что, несмотря на простую технологию создания, данные предметы имеют большое значение для бойцов. Окопная свеча в закрытом помещении – это свет и тепло, а также это и универсальная горелка – на ней можно подогреть чай или еду. Спички длительного горения являются незаменимыми помощниками в дождливую погоду для розжига костров.

Для военнослужащих, находящихся на лечении в военном госпитале, волонтеры передали специальные лангеты, сделанные также нижегородскими молодогвардейцами.

"В рамках открытия Штаба общественной поддержки наши молодогвардейцы провели несколько мастер-классов. Дети своими руками делали медали и рисовали рисунки, волонтеры изготавливали окопные свечи, лангеты, спички долгого горения. Все это молодогвардейцы привезли с собой на освобожденные территории, где мы увидели, насколько такая поддержка из тыла важна нашим бойцам. Врачи госпиталя с благодарностью приняли сделанные нашими волонтерами лангеты и попросили об изготовлении лангетов определенной формы для потребностей конкретных военнослужащих, находящихся на лечении. Наши волонтеры с готовностью откликнулись на эту просьбу, так как имеют возможность сделать индивидуальные лангеты из материалов, привезенных с собой", - сообщил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.
 
Также молодогвардейцы передали в госпиталь детские рисунки и самодельные медали, сделанные нижегородскими детьми.

"Бойцы были растроганы, когда получили посылки от юных нижегородцев! Желаем им скорейшего выздоровления!", - отметил волонтер Александр Денисов.

Напомним, 26 апреля активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" отправились на территорию Донецкой народной республики с волонтерской и гуманитарной миссией. Для военнослужащих и мирных жителей они повезли гуманитарный груз. 

Часть добровольцев поехала в ПВРы в Харцызск и Зугрэс для оказания помощи беженцам из Артемовска и Соледара. Также нижегородские волонтеры приехали в военный госпиталь, чтобы помогать в уходе за ранеными. А девушки-волонтеры организуют досуг для ребят в одном из детских домов. 
  

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Теги:
Донбасс Единая Россия
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