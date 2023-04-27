Нижегородская делегация на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане подписала 10 партнерских соглашений Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская делегация на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане подписала 10 партнерских соглашений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, делегацию, в состав которой вошли представители 11 нижегородских предприятий, управляющей компании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" и НГТУ им. Р.Е. Алексеева, возглавил замгубернатора Андрей Саносян.

Напомним, в ходе поездки в конце апреля НГТУ и Ташкентский технический университет (ТашГТУ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, а ИНТЦ "Квантовая долина" с ташкентским технопарком "ИННО".

Также были заключены соглашения о сотрудничестве между ООО "Птицефабрика Павловская" и оптовиком и переработчиком мяса птицы из Узбекистана СП OOO "Fayz Parranda". Стороны будут развивать сотрудничество в производственных и торговых сферах для повышения качества и увеличения объемов реализации продукции.

Еще три соглашения с компаниями Узбекистана заключил производитель геосинтетических материалов ООО "ГеоСМ", три – производитель сидений для автотранспорта ООО "ЕвроСид". Стороны будут взаимодействовать при работе на рынке Узбекистана.

Всего за время выставки "Иннопром. Центральная Азия-2023" участники нижегородской делегации провели более 200 различных встреч и переговоров.

Напомним, в 2022 году в ходе "Иннопром.Центральная Азия" представители делегации Нижегородской области подписали более 20 документов о взаимодействии.