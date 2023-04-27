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Общество

Олег Лавричев: Наша нижегородская молодёжь активная, неравнодушная, увлечённая и любознательная

05 мая 2023 10:47  [95] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода, член Общественного совета областной организации ветеранов комсомола "Комсомольская площадь" Олег Лавричев встретился с лидерами молодёжных общественных организаций региона. На мероприятии также присутствовали члены Российского движения детей и молодёжи Нижегородской области и "Движения Первых", участники региональной команды "Большой Перемены".

Как рассказали в пресс-службе Гордумы, встреча была организована в рамках проекта "Классные встречи" в преддверии 105-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи.

На этих тематических встречах современные подростки могут пообщаться с комсомольскими лидерами прошлого, поговорить о сохранении и передаче ключевых традиций прошлого, о перспективах развития детского и молодёжного движения.

Олег Лавричев рассказал, что почти 10 лет своей жизни посвятил комсомолу, который был школой жизни для многих молодых людей того времени.

Ребята активно задавали вопросы спикеру гордумы. В частности, они интересовались его мнением о том, как стать лидером, и какими качествами он должен обладать. Кроме этого, поступали вопросы о роли наставников и старших товарищей в формировании личности, о патриотическом воспитании и комсомольской юности Олега Лавричева.

От участников встречи прозвучали и личные вопросы: о хобби председателя Гордумы, его любимых блюдах и о том, как устроен его рабочий день.

Олег Лавричев отметил, что разговор получился живым и интересным.

"Приятно сознавать, что наша молодёжь, действительно, активная, неравнодушная и увлечённая. Молодым не сидится на месте, они тянутся к знаниям и стремятся впитать полезный опыт. Это не только расширяет кругозор, но и формирует правильную систему координат", – сказал он, подводя итоги встречи.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодёжная политика".

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Теги:
Гордума Молодежь Олег Лавричев
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