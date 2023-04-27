Благотворительную акцию для поддержки семей мобилизованных провели в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Благотворительная акция для семей мобилизованных нижегородцев состоялась в Автозаводском районе. В одном из гипермаркетов родственники военнослужащих могли бесплатно выбрать понравившуюся одежду и обувь. Это совместная акция администрации, предпринимательского сообщества и местного отделения партии "Единая Россия" Автозаводского района Нижнего Новгорода.

"Мы ощущаем постоянную заботу о себе со всех сторон. Хочу сказать спасибо за поддержку. Сегодня приобрели необходимое для детей на летний сезон: костюмы, футболки, обувь. Очень приятно такое внимание", - поблагодарила участница мероприятия Елена Елисеева.

Всего в акции приняла участие 21 семья.

"Такие благотворительные акции в Автозаводском районе уже стали традиционными. Проводим их перед началом учебного года и в новогодние праздники для многодетных семей; для тех, кто оказался в сложной ситуации; семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз пригласили семьи наших мобилизованных автозаводцев. Мы постоянно с ними на связи, если возникают какие-то вопросы или сложности – сразу подключаемся. Важно, чтобы родные наших ребят знали, что не останутся одни со своими проблемами, им всегда помогут", - отметил глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Автозаводского района Александр Нагин.

Напомним, в приемных "Единой России" открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. Также на базе общественных приемных партии продолжается сбор гуманитарной помощи.