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Общество

Благотворительную акцию для поддержки семей мобилизованных провели в Автозаводском районе

05 мая 2023 12:02  [42] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Благотворительная акция для семей мобилизованных нижегородцев состоялась в Автозаводском районе. В одном из гипермаркетов родственники военнослужащих могли бесплатно выбрать понравившуюся одежду и обувь. Это совместная акция администрации, предпринимательского сообщества и местного отделения партии "Единая Россия" Автозаводского района Нижнего Новгорода. 

"Мы ощущаем постоянную заботу о себе со всех сторон.  Хочу сказать спасибо за поддержку. Сегодня приобрели необходимое для детей на летний сезон: костюмы, футболки, обувь.  Очень приятно такое внимание", - поблагодарила участница мероприятия Елена Елисеева.   

Всего  в акции приняла участие 21 семья.  

"Такие благотворительные акции в Автозаводском районе уже стали традиционными. Проводим их перед началом учебного года и в новогодние праздники для многодетных семей; для тех, кто оказался в сложной ситуации; семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз пригласили семьи наших мобилизованных автозаводцев. Мы постоянно с ними на связи, если возникают какие-то вопросы или сложности – сразу подключаемся. Важно, чтобы родные наших ребят знали, что не останутся одни со своими проблемами, им всегда помогут", - отметил глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Автозаводского района Александр Нагин. 

Напомним, в приемных "Единой России" открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. Также на базе общественных приемных партии продолжается сбор гуманитарной помощи. 

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Теги:
Военные Единая Россия СВО
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