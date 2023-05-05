Михаил Иванов: "За прошедшие годы Нижегородская область не единожды подтвердила успех своей работы" Политика

Михаил Иванов, руководитель представительства Российского Союза строителей по Нижегородской области, председатель постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре, генеральный директор ГК "ННДК" прокомментировал итоги встречи губернатора Глеба Никитина с президентом России Владимиром Путиным.

"В последние годы Нижегородская область существенно нарастила темпы развития: успешно реализовано множество проектов, налажена системная работа по решению многих вопросов. И результаты такого подхода уже можно оценить.

Что касается развития строительно-дорожной отрасли, то в первую очередь отмечу строительство метро. Сейчас строится две станции метро в верхней части города. Также производится масштабная замена трамвайных путей, ведется активное дорожное строительство как в целом в регионе, так и в Нижнем Новгороде. Здесь особо отмечу долгожданную развязку на Циолковского, которая была введена в эксплуатацию в прошлом году и существенно разгрузила транспортной поток. И таких примеров в городе и области много.

Если говорить в целом о строительной отрасли, то она переживала серьезные потрясения. Это и сильнейшее удорожание строительных материалов на фоне разрыва логистических цепочек, и ограничение импорта, и уход большого количества западных производителей с рынка, и сильные колебания спроса, и революционная реформа комплексного развития территорий. Но благодаря существенной поддержке со стороны федеральной и региональной власти, тесному диалогу и сотрудничеству, принятию оперативных грамотных решений строительная отрасль в регионе не просто выстояла, а показала устойчивое развитие, благодаря которому удалось сохранить показатели ВВП региона.

Отмечу еще несколько существенных и, можно сказать, революционных изменений, которые стали возможны благодаря слаженной работе команды правительства региона, губернатора, экспертного сообщества и застройщиков. Это изменения региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, что в среднесрочной перспективе должно привести к более эффективному использованию территорий, и начатая активная работа с Росавиацией по повышению максимальных высотных отметок зданий в верхней части города.

Отдельно выделю работу по решению вопроса обманутых дольщиков. Еще несколько лет назад вопрос с долгостроями и обманутыми дольщиками стоял в регионе остро, но благодаря слаженной работе команды губернатора Глеба Никитина и правительства региона количество проблемных объектов существенно сократилось. Используя все возможные варианты, власти планомерно работали с долгостроями. Также были разработаны и новые способы: в 2019 году Нижегородская область выступила «пилотом» по применению механизма решения вопроса обманутых дольщиков с использованием механизма компенсации затрат бонусным земельным участком. Компания "ННДК" первой в стране по этому механизму достроила и ввела в эксплуатацию "замороженный" объект, потом достроила еще два долгостроя по аналогичной схеме.

В результате, за прошедшие годы Нижегородская область не единожды подтвердила успех своей работы", - сказал Михаил Иванов.